МИД РФ: В отношениях с НАТО не осталось позитивных моментов

Отношения между Россией и НАТО не содержат в настоящее время никаких позитивных моментов. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов не осталось", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Грушко добавил, что с учетом недружественных шагов со стороны альянса "нормальное дипломатическое общение теперь невозможно".

Ранее МИД РФ сообщил о том, что Москва приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября в ответ на высылку дипломатов.