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22.10.2021 12:43
Рубрика: Власть

МИД РФ: В отношениях с НАТО не осталось позитивных моментов

Текст: Дмитрий Кулемякин

Отношения между Россией и НАТО не содержат в настоящее время никаких позитивных моментов. Такое мнение выразил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Пушков раскритиковал заявление генсека НАТО о готовности к диалогу с Россией

"На сегодняшний день никаких практически позитивных элементов не осталось", - заявил дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Грушко добавил, что с учетом недружественных шагов со стороны альянса "нормальное дипломатическое общение теперь невозможно".

Ранее МИД РФ сообщил о том, что Москва приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября в ответ на высылку дипломатов.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и НАТО

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