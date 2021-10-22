Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней

"В регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается так, что нерабочие дни будут объявлены раньше 30 октября, мы рекомендуем с этого же момента вводить и режим каникул", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Минпросвещения подготовило рекомендации по работе школ, детских садов и колледжей в нерабочие дни. Документ был направлен во все регионы России.
Так, с 30 октября по 7 ноября школьников рекомендовано отпустить на внеплановые каникулы. Никакого дистанционного обучения не предусмотрено.
- Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают, - прокомментировал это решение глава Минпросвещения Сергей Кравцов. - В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Это доведено до всех регионов.