Минпросвещения: Школы могут уйти на каникулы раньше начала нерабочих дней

Российские школы могут отправить учеников на каникулы раньше периода нерабочих дней. Об этом сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

"В регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается так, что нерабочие дни будут объявлены раньше 30 октября, мы рекомендуем с этого же момента вводить и режим каникул", - заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Минпросвещения подготовило рекомендации по работе школ, детских садов и колледжей в нерабочие дни. Документ был направлен во все регионы России.

Так, с 30 октября по 7 ноября школьников рекомендовано отпустить на внеплановые каникулы. Никакого дистанционного обучения не предусмотрено.

- Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают, - прокомментировал это решение глава Минпросвещения Сергей Кравцов. - В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Это доведено до всех регионов.