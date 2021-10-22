Минсельхоз потратит 17,3 млрд рублей на зерновые и сахарные интервенции

Министерство сельского хозяйства РФ собирается направить 17,3 млрд рублей на проведение закупочных интервенций на рынках зерна и сахара в 2022-2024 годах. Об этом сообщил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов.

"На финансирование данных мероприятий в бюджете РФ на 2022-2024 годы предусмотрено в совокупном объеме на три года 17,3 млрд рублей", - сказал Титов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Их темой стали механизмы стабилизации цен на агропродовольственном рынке.

Сейчас в минсельхозе готовят пакет документов по обновлению интервенционного фонда зерна. "Кроме того, помимо зерновой группы, предлагаем в механизм интервенций добавить сахар", - добавил чиновник.

Механизм интервенций призван стабилизировать цены на зерновом рынке и поддержать аграриев. В случае резкого роста цен продает зерно из госфонда, а при их падении - убирает лишнее зерно с рынка.