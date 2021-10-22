Москалькова за полгода помогла защитить права более 1,5 млн граждан

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова помогла защитить права свыше 1,5 миллиона человек с момента ее переназначения на занимаемую должность. Об этом российский омбудсмен сообщила на своей личной странице в Instagram.

Также Москалькова пишет о том, что с 22 апреля по 22 октября 2021 года ею как омбудсменом рассмотрено 35 741 обращение с просьбой о помощи, проведено 23 личных приема, "оказано содействие в защите прав, свобод и законных интересов 1 515 752 граждан, включая неопределенный круг лиц", - написала омбудсмен.

Справка "РГ"

Уполномоченным по правам человека в России Татьяна Москалькова стала в 2016 году. 22 апреля 2021 года Госдума вновь переназначила ее Уполномоченным по правам человека в России на следующие пять лет.