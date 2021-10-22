Набиуллина оценила инфляционное давление в России

Инфляционное давление в России в начале октября не показывает признаков ослабления. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В августе и особенно сентябре инфляция складывалась существенно выше прогноза​​​. В первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаков ослабления. Хотя сентябрьский "сюрприз" вызван в основном временными факторами. Мы расцениваем эту ситуацию как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания", - сказала Набиуллина.

22 октября Банк России на фоне непрекращающегося роста инфляции повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Годовая инфляция увеличилась до 7,4% (после 6,7% в августе) и, по оценке на 18 октября, возросла до 7,8%, отметили в ЦБ. По прогнозу Банка России, по итогам года инфляция составит 7,4-7,9%. Цель Банка России по инфляции - удерживать ее вблизи 4%.