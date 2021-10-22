Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки

Говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ пока рано. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Про окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока говорить рано, будем анализировать, как развивается ситуация", - сказала Набиуллина. По ее словам, на заседании совета директоров Банка России в пятницу рассматривались сразу несколько вариантов шагов по повышению ключевой ставки, включая ее повышение и на один процентный пункт.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. В Банке России допускают возможность новых повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях. Стандартный шаг изменения ключевой ставки - 0,25 процентного пункта.