Названа финансовая выгода для граждан от повышения ставки ЦБ

Для граждан позитивных факторов в том, что ставка ЦБ растет, как минимум два, считает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS. И объясняет - почему:

- Первый - это факт того, что вместе со ставкой ЦБ растут и банковские ставки по вкладам. И депозиты снова становятся актуальными как ультраконсервативный инструмент для инвестирования.

Если на первую декаду октября средняя максимальная ставка по топ-10 банков России составляла 6,4%, то сейчас она может подняться пропорционально значению роста ставки. Этот инструмент, который быстро потерял привлекательность после резкого снижения ключевой ставки полтора года назад, сейчас снова обретает популярность. Особенно на фоне быстрорастущей инфляции, которая заставляет людей думать о том, как хотя бы сохранить свои сбережения.

И этот тезис как раз подводит ко второму позитивному тезису для граждан - к росту ставок по облигациям. Если облигации федерального займа, которые были выпущены в прошлом и этом году, приносят немногим более текущих ставок по вкладам, то те долговые обязательства, которые будут выпущены государством после подъема ключевой ставки, станут значительно привлекательнее. А купонный доход по ним может легко дойти до 8% годовых.

Что еще интереснее, облигации госкомпаний и частных предприятий также будут выходить с повышенной ставкой, которая будет сохраняться на протяжении всего периода. То есть в ближайшие месяц-два можно будет увидеть размещения облигаций от компаний с хорошим кредитным рейтингом с доходностью около 10%. И при этом нельзя сказать, что риски в них будут сильно выше, чем риски при покупке госдолга - у крупных холдингов, особенно с государственным участием, есть очень большой запас прочности.

Также из положительных моментов можно выделить возможный пересмотр тарифов по расчетным и дебетовым картам, проценты по остатку на которые начисляется ежемесячно. Ставка по этим продуктам также может подрасти. Но это уже больше прерогатива банка - пересматривать тарифы в неудобную для себя сторону.