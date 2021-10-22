Указ губернатора Нижегородской области от 22 октября 2021 года № 181 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

1. Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10. дополнить абзацами следующего содержания:

"Установить для учащихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, каникулы на период нерабочих дней, установленный Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." (далее - Указ Президента № 595), а также на период, указанный в пункте 3.11 настоящего Указа.

В дошкольных образовательных организациях на период, указанный в пункте 3.11 настоящего Указа, обеспечивается работа дежурных групп.".

1.2. Дополнить пунктами 3.11 - 3.14 следующего содержания:

"3.11. Руководствуясь Указом Президента № 595 установить

дополнительные нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 25 по 29 октября 2021 г. (далее - дополнительные нерабочие дни).

3.12. Определить, что в период дополнительных нерабочих дней и в период нерабочих дней, установленный Указом Президента № 595, хозяйствующие субъекты приостанавливают свою деятельность, массовые мероприятия не проводятся.

Период нерабочих дней, установленный Указом Президента № 595, период дополнительных нерабочих дней не распространяется на следующие организации:

а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

б) медицинские и аптечные организации;

в) государственные и муниципальные учреждения социального обслуживания населения; организации, осуществляющие деятельность по уходу с обеспечением проживания;

г) органы государственной власти и местного самоуправления, а также организации, в части предоставления государственных и муниципальных услуг населению, при условии работы по предварительной записи с целью недопущения скопления посетителей;

д) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

е) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

ж) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

з) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

и) организации, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбоводства, добычи полезных ископаемых, строительства зданий и сооружений, дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок, организации, задействованные в исполнении муниципального заказа в рамках реализации национальных проектов, ремонта автотранспортных средств, ремонта и обслуживания медицинского оборудования, транспортировки и хранения грузов (товаров), обслуживания информационных систем, компьютерного оборудования и оргтехники, обслуживания и развития сетей связи, обслуживания зданий и территорий, оказания ветеринарных услуг и содержания приютов для животных;

к) организации, задействованные в исполнении государственного заказа, государственного оборонного заказа, а также промышленные предприятия, включенные в перечни системообразующих предприятий, утвержденные на федеральном уровне и/или на уровне Нижегородской области, а также предприятия и организации, находящиеся в кооперации с вышеуказанными предприятиями и обеспечивающие поставку им комплектующих или обеспечивающие их работу, в том числе сбыт продукции (как напрямую, так и через иных лиц);

л) организации общественного питания, расположенные на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также осуществляющие организацию питания в помещениях работающих организаций (исключительно в отношении работников данных организаций), иные организации общественного питания в режиме работы на доставку;

м) гостиницы и прочие места для временного проживания; санаторнокурортные организации (в части обслуживания гостей, заселение которых произведено до периода дополнительных нерабочих дней и/или периода нерабочих дней, установленного Указом Президента № 595); при этом должны быть обеспечены условия для самоизоляции проживающих и организации их питания непосредственно в помещениях проживания;

н) организации, режим работы которых определен Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 Указа Президента № 595;

о) объекты спорта для проведения спортивных соревнований международного, общероссийского значения с участием зрителей в случае их проведения на открытом воздухе, а также для организации тренировочного процесса спортсменов; организации, осуществляющие спортивную подготовку;

п) организации, указанные в пункте 5.9 настоящего Указа;

р) музеи; зоопарки в части доступа посетителей к объектам, находящимся на открытом воздухе;

с) бани, находящиеся в муниципальной собственности;

т) деятельность адвокатов и нотариусов, а также лиц, обеспечивающих их работу;

у) многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Нижегородской области (далее - МФЦ) в режиме работы, установленном пунктом 62 настоящего Указа;

ф) средства массовой информации, а также организации, участвующие в выпуске средств массовой информации;

х) организации дополнительного образования, учреждения клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества) в части организации образовательного процесса дистанционным способом;

ц) организации культуры (за исключением организаций, указанных в подпункте "н" настоящего пункта) в части проведения онлайн мероприятий, семинаров, лекций;

ч) иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, деятельность которых организована в дистанционном режиме, с бесконтактной доставкой.

3.13. Органам государственной власти и местного самоуправления определить численность служащих (работников), обеспечивающих функционирование этих органов в периоды, установленные пунктом 3.11 настоящего Указа. Заседания коллегиальных органов проводить преимущественно дистанционным способом с использованием видеоконференцсвязи.

3.14. Организациям, предоставляющим (оказывающим) услуги населению по абонементам и деятельность которых приостановлена в соответствии с пунктом 3.12 настоящего Указа, рекомендуется продлить сроки действия соответствующих абонементов на период дополнительных нерабочих дней и период нерабочих дней, установленный Указом Президента № 595.".

1.3. В пункте 4.2:

а) абзац первый после слов "режим самоизоляции," дополнить словами "а в периоды, установленные пунктом 3.11 настоящего Указа и Указом Президента № 595, необходимо соблюдать режим самоизоляции", слова "предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания)" исключить;

б) в абзаце втором слова ", предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания)" исключить;

в) абзац третий после слов "режим самоизоляции," дополнить словами "а в периоды, установленные пунктом 3.11 настоящего Указа и Указом Президента № 595, необходимо соблюдать режим самоизоляции", слова "предусматривающий запрет на оставление места жительства (пребывания)" исключить;

г) дополнить абзацем следующего содержания:

"Для целей настоящего пункта режим самоизоляции предусматривает запрет на посещение массовых мероприятий, а также организаций, указанных в пункте 20 настоящего Указа.".

1.4. Подпункт "з" пункта 5.1. изложить в следующей редакции:

"з) запрет на командирование за пределы Нижегородской области работников (сотрудников), не имеющих сертификатов профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации, а также на прием лиц, не имеющих указанных сертификатов, откомандированных из других субъектов Российской Федерации;".

1.5. В абзаце первом пункта 5.2 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.6. В абзаце первом пункта 5.3 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.7. В абзаце первом пункта 5.12 слова "пункта 5.1" заменить словами "пунктов 5.1 и 20".

1.8. В пункте 5.14:

а) в подпункте "а" слова "общероссийского и международного" заменить словами "международного, общероссийского и межрегионального";

б) в подпункте "б" слова "общероссийского и международного" заменить словами "международного, общероссийского и межрегионального";

1.9. Приостановить действие подпункта "м" пункта 5.16 до

30 ноября 2021 г.

1.10. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Начиная с 25 октября 2021 г. МФЦ на территории Нижегородской области работают в следующем режиме функционирования: прием и выдача документов в помещениях МФЦ только по предварительной записи; дистанционное информирование и консультирование граждан.".

1.11. Пункт 18.1 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) руководителям организаций, указанных в пункте 20 настоящего Указа, утвердить списки работников (сотрудников) уполномоченных осуществлять проверку документов, дающих право на доступ в помещение организации или территорию проведения мероприятия, в том числе документов, удостоверяющих личность, а также провести необходимое обучение указанных лиц.".

1.12. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Организаторы, участники, зрители, посетители и другие лица (за исключением несовершеннолетних лиц) допускаются на массовые мероприятия, а также в организации, для которых установлены требования о соблюдении настоящего пункта, при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации, а также документа, удостоверяющего личность; или при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий" либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа (далее в настоящем пункте - документов).

Соблюдение требований о наличии документов необходимо для посещения следующих организаций:

1) фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов, а также спортивных сооружений и объектов спорта;

2) музеев, зоопарков;

3) кинотеатров, дельфинариев;

4) организаций, осуществляющих спортивную подготовку и (или) организующих проведение спортивных (физкультурных) мероприятий;

5) театров, оперных зданий, мюзик-холлов, концертных залов, цирков, прочих организаций, осуществляющих деятельность в области исполнительских искусств (ОКВЭД 90.01), учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества);

6) организаций, осуществляющих конгрессно-выставочную деятельность;

7) детских игровых комнат, аквапарков, аттракционов, боулингов, батутных центров, парков развлечений, иных объектов в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 93.2);

8) гостиниц и иных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55), санаторно-курортных организаций;

9) торговых и торгово-развлекательных центров;

10) салонов красоты, соляриев, парикмахерских, саун, бань, массажных салонов;

11) организаций общественного питания.

Требования, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются:

1) на массовые мероприятия, проводимые в соответствии с подпунктами "в" и "г" пункта 3.1 настоящего Указа;

2) на посещение аптек и аптечных пунктов, пунктов вакцинации, а также объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах;

3) на посещение организаций общественного питания, расположенных на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропорту, а также осуществляющих организацию питания в помещениях организаций исключительно в отношении работников данных организаций;

4) на спортсменов, принимающих участие в спортивных соревнованиях.

Организаторам массовых мероприятий при реализации билетов, распространении информации о проводимом мероприятии информировать участников, посетителей, зрителей о необходимости наличия документов для посещения данных мероприятий.".

1.13. Дополнить пунктом 20.1. следующего содержания:

"20.1. Руководителям организаций, указанных в пункте 20 настоящего Указа, организаторам массовых мероприятий:

а) обеспечить проверку действительности QR-кодов, предъявляемых посетителем (зрителем, участником и др.) при входе в помещения данных организаций, на территорию проведения массового мероприятия путем сканирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и проверку соответствия данных, содержащихся в QR-коде, данным в документе, удостоверяющем личность, а также проверку срока действия документов;

б) не допускать на территорию проведения массовых мероприятий, в помещения организации беременных женщин.".

1.14. В подпункте "а" пункта 21:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

"активация и продление срока действия "универсального документа посетителей мероприятий", осуществляется только в случае верификации через систему ЕПГУ данных о наличии сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации (срок действия "универсального документа посетителей мероприятий" в течение срока действия соответствующих сертификатов);";

б) в абзаце третьем "а" слова "с абзацем третьим" заменить словами " с абзацем вторым";

в) в абзаце четвертом слова "в пунктах 5.9, 5.11, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19 настоящего Указа" заменить словами "в пунктах 5.2, 5.3, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19 настоящего Указа".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







