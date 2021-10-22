Новая песня Адель Easy On Me набрала более 100 млн просмотров в Youtube

Первый за шесть лет сингл Адель записала после расставания с мужем-бизнесменом Саймоном Коннеки. Грустила пару лет, но затем благодаря музыке будто вдохнула в себя новые силы, идеи и энергетику. Она и внешне изменилась: стала яркой блондинкой, сбросила несколько килограммов, научилась эффектно пользоваться макияжем. И теперь от нее мужчинам глаз не оторвать. Кроме того Адель, как уверяют, те, кому повезло ее видеть, наблюдать в повседневной жизни, изменилась и в манере общаться с людьми.

Если прежде на концертах, во время общения со зрителями в ее речи от эмоций иногда и появлялись слова-связки из табуированной лексики, то теперь и этого нет. Красивая, стильная, элегантная 33-летняя британская леди - такой находят теперь ее поклонники, публикуя восторженные посты в социальных сетях.

Впрочем, новая песня - снова романтичная и драматичная баллада. И по-прежнему никто не научился столь впечатляюще и неравнодушно петь красивые, пылкие, медленные композиции, как Адель. Только теперь в ее голосе появились и мудрые, выстраданные сдержанные обертоны. Новая песня - как повествовательный и страстный спектакль.

И клип - со своим вступлением, завязкой сюжета, контрапунктами и эпилогом, как маленький фильм. Вот побег из дома, который кажется Адель уже ненужным, нежилым и заброшенным, вот элементы road-movie, когда он стремительно мчится к новой жизни.

Безусловно, хороши и песня, в которой Адель обращается к своему бывшему супругу, объясняя причины расставания, а девятилетнему сыну Анджело простыми и доходчивыми словами - стараясь не ранить душу ребенка, разъясняет, почему папа теперь живет не с ними.

Многим женщинам, попавшим в схожую ситуацию, наверняка, полезно будет прислушаться к этим суждениям и объяснениям. И верить, что они им самим больше не пригодятся…

Прямая речь

Адель о премьере:

- Работая над альбомом, я узнала о себе много неожиданного. Я сбросила много лишнего и окружила себя новым. Я сформировала полезный и здоровый образ мышления и наконец ощущаю, что вновь могу чувствовать. Я бы даже сказала, что никогда в жизни не чувствовала себя более умиротворённой..

Справка "РГ"

19 ноября выйдет и новый альбом, получивший название "30". В нем будет 11 песен - любимое число Адель.