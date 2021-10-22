Опубликованы неизвестные факты участия войск НКВД в Великой Отечественной войне

Неизвестные страницы Великой Отечественной войны с участием войск НКВД раскрыты в книге "Росгвардия. Неугасимый свет Победы".

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что книга выпущена к 80-летию подвига воинов-дзержинцев, которые вели на подступах к Москве в середине октября 1941 года ожесточенные бои с превосходящими силами противника.

Здесь объединены редкие журналистские материалы и исследования об участии войск НКВД в Великой Отечественной войне с ее самых первых минут и до последнего победного часа уже в боях с Японией.

Главное, что в книге собраны рассказы военнослужащих и сотрудников Росгвардии о своих воевавших родных и близких, отражена неразрывная связь и преемственность разных поколений защитников Родины.

Впервые во всей полноте раскрыты те страницы истории, которые посвящены участию воинов 132-го отдельного конвойного батальона войск НКВД СССР в героической обороне Брестской крепости, частей и соединений войск в обороне Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда, в победных сражениях на Курской дуге и на Кавказе, в обеспечении безопасности Ялтинской и Потсдамской конференций глав государств - участников антигитлеровской коалиции, в боях на Дальнем Востоке и в легендарных парадах на Красной площади в Москве в ноябре 1941-го и июне 1945 года.

В предисловии к изданию директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов, подчеркнул, что всего за годы войны в сражениях приняли участие 58 дивизий и 23 бригады войск НКВД. 18 воинских частей были награждены орденами и медалями или удостоены почетных наименований. В борьбе с врагом отдали жизнь 98 тысяч военнослужащих внутренних войск. За мужество и героизм, проявленные в боях за Родину, свыше 100 тысяч бойцов и командиров получили государственные награды, а 295 военнослужащих внутренних войск и девять бойцов вневедомственной охраны удостоены звания Героя Советского Союза.

Так книга рассказывает и о бое близ города Боровска Калужской области, где в октябре 1941 года героически сражались воины батальона второго полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского НКВД СССР. Опубликованы воспоминания непосредственного участника событий - полковника Ивана Ключко, которому впоследствии довелось стать командиром этого полка.

По приказу командования, батальон полка был выдвинут в район Боровска для отражения гитлеровского десанта, однако оказался на самом острие наступления фашистов на Москву и принял неравный бой, дав возможность армейским подразделениям укрепиться на более выгодных позициях близ этого древнего города.

Почти сутки на рубеже Ищеино-Зеленино-Гордеево воины-дзержинцы сдерживали удар многократно превосходящих их вражеских сил. Где огнем нескольких противотанковых орудий, а где бутылками с зажигательной смесью они уничтожили до десяти бронированных машин и усиленный батальон неприятельской пехоты. И отступили с доверенного им рубежа организованно, лишь оказавшись в окружении гитлеровцев.

В этом бою пали смертью храбрых многие бойцы и командиры, удостоенные позднее высоких правительственных наград, а погибший в противоборстве с танками комсорг пятой роты, ефрейтор Илья Николенко, был навечно зачислен в списки своей части.

И уже через считанные дни - 7 ноября 1941 года - воинам второго полка, участвовавшим в боях под Боровском, было доверено участвовать в легендарном военном параде на Красной площади в Москве.

С тех пор и существует традиция, что войска правопорядка в праздничных парадах на Красной площади в Москве уже в течение многих десятилетий представляет именно второй орденоносный полк этого прославленного соединения Росгвардии.

Традицией является и ежегодное участие этого полка в чествовании подвига батальона, вставшего в октябре 1941 года на пути гитлеровцев. В этот день военнослужащие возлагают венки на братских могилах в Боровске и возле села Ищеино, где похоронены погибшие в 1941-м и 1942 году защитники подступов к Москве, а рота почетного караула ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации проходит возле обелиска в Ищеино торжественным строем.

Сегодня этот прославленный, награжденный орденом Кутузова полк продолжает стоять на страже Москвы в составе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации.