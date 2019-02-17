Рассекречены сведения о деятельности сотрудников МВД СССР в Афганистане

Долгое время участие в боевых действиях в Афганистане сотрудников МВД СССР, в том числе и военнослужащих внутренних войск, хранилось в тайне. Руководство страны посчитало нужным засекретить присутствие этой категории людей в погонах в стране, которой мы оказывали интернациональную помощь.

Возможно, это было связано и с тем, что по своему статусу МВД было не вправе действовать за рубежом. И чтобы не обострять и без того напряженные отношения с Западом - все-таки, шла "холодная" война, - отправку сотрудников органов внутренних дел решили скрыть.

Но "гриф секретности" снят. На брифинге в Центральном музее Росгвардии рассказали, что с 1979 по 1989 годы в Афганистане выполняли специальные задачи 856 военнослужащих войск правопорядка - 3 генерала, 627 офицеров и 226 прапорщиков. Погибли 8 офицеров, двое из них - из спецотряда МВД "Кобальт". Родина наградила орденами и медалями 552, а Республика Афганистан - 352 военнослужащих внутренних войск.

Чем они там занимались? Помогали афганцам создавать буквально "с нуля" собственные МВД и внутренние войска, подразделения охраны и безопасности. Разумеется, по советскому образу и подобию. Генералы служили военными советниками при МВД Республики Афганистан. Офицеры были советниками уже у командиров воинских частей Царандоя (афганского МВД) и руководителей Главного управления защиты революции (ГУЗР). А инструкторами по вождению боевых машин, обслуживанию и ремонту автобронетехники были прапорщики.

Вот одна из историй офицера внутренних войск, направленного служить в отряд специального назначения "Кобальт" и погибшего в Афганистане. Майор Владимир Анатольевич Староверов 1 февраля 1981 года вместе с тремя сослуживцами на УАЗе выехали в город, в самом центре котрого попали в засаду. Спецзазовцы заняли круговую оборону вокруг своей обездвиженной машины. Так получилось, что один из душманов, укрываясь за глинобитными постройками, подкрался к Староверову сзади и выстрелил ему в голову из пистолета. Бойцы "Кобальта", конечно, прорвались и вынесли своего командира, но майор скончался по дороге в госпиталь.

Готовили наши офицеры внутренних войск и кадры для Главного управления защиты революции на территории Советского Союза. В том числе и в военных и высшем политическом училищах МВД СССР. Младших специалистов обучали на Высших курсах МВД СССР в Ташкенте. Там же проходили подготовку сержанты из частей Царандоя. Всего для Афганистана было подготовлено 10126 военных специалистов различных профилей для Царандоя и ГУЗРа.