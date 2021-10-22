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22.10.2021 12:54
Рубрика: Власть

Песков дал оценку новой стратегии НАТО

Текст: Кира Латухина
Североатлантический альянс был создан для конфронтации, и Москва никогда не питала иллюзий на этот счет. Диалог в таких условиях не нужен, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принятую НАТО стратегию сдерживания РФ.

"Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений России, принятых несколькими днями ранее в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Он просто не нужен в таких условиях и подобная концепция НАТО это лишний раз подтверждает", - заметил Песков.

МИД РФ: В отношениях с НАТО не осталось позитивных моментов

"Российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, мы знаем суть этого Альянса. Он не создан для мира, он создан для конфронтации и выполняет свою функцию", - отметил пресс-секретарь президента.

"Российская сторона принимает на постоянной основе меры для защиты собственных интересов", - подчеркнул Песков.

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