Песков дал оценку новой стратегии НАТО

Североатлантический альянс был создан для конфронтации, и Москва никогда не питала иллюзий на этот счет. Диалог в таких условиях не нужен, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принятую НАТО стратегию сдерживания РФ.

"Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений России, принятых несколькими днями ранее в отношении прекращения официального диалога с НАТО. Он просто не нужен в таких условиях и подобная концепция НАТО это лишний раз подтверждает", - заметил Песков.

"Российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, мы знаем суть этого Альянса. Он не создан для мира, он создан для конфронтации и выполняет свою функцию", - отметил пресс-секретарь президента.

"Российская сторона принимает на постоянной основе меры для защиты собственных интересов", - подчеркнул Песков.