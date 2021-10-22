Песков оценил возможность введения жесткого локдауна в России

Сейчас вариант жесткого локдауна в стране не обсуждается. Об этом заявил, отвечая журналистам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, рассматривается ли вариант введения более жесткого, радикального локдауна, Песков сказал, что "сейчас нет". Когда журналисты спросили, возможно ли ввести такие локдауны, как на начальных этапах пандемии - с комендантским часом, он пояснил: "Нет ни одного человека, который с большой долей уверенности может предсказать траекторию развития пандемии в нашей стране с учетом недостаточной вакцинации населения". "Такого человека нет, поэтому отвечать на такие вопросы невозможно", - заметил пресс-секретарь президента.

Говоря о том, есть ли уже сценарии развития событий по ограничениям после 7 ноября, Песков пояснил: "Если потребуется, будут приниматься другие решения. Пока решение до 7 ноября и подписан указ главы государства".