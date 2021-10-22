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Рубрика: Общество

"Прогресс МС-17" успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС

Космический грузовик "Прогресс МС-17", который ночью 21 октября отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск", спустя 29 часов успешно причалил к многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Стыковка прошла в автоматическом режиме, сообщается на сайте Роскосмоса.

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Перестыковка позволит подготовить Международную космическую станцию к приему нового модуля "Причал", запуск которого планируется 24 ноября. Запланирована также проверка герметичности топливных магистралей модуля "Наука", чтобы в будущем его двигатели могли использоваться для управления ориентацией МКС.

В конце октября другой грузовик - "Прогресс МС-18" - доставит на МКС вторую российскую систему получения кислорода, жидкостный блок системы "Электрон-ВМ", бортовую мастерскую, инструменты для работы в открытом космосе, одежду, свежие продукты, 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха. Запуск "Прогресса МС-18" запланирован на 28 октября.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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