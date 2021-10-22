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22.10.2021 15:29
Рубрика: Власть

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США

Текст: Иван Петров
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС провели многочасовой полет вдоль восточных рубежей страны. Об этом в пятницу сообщили в министерстве обороны РФ. Отмечается, что продолжительность полета составила более 9 часов. Полет проходил в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей. Истребительное сопровождение ракетоносцам обеспечили экипажи Су-35С из объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В военном ведомстве напомнили, что экипажи Дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты наших самолетов при этом выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули военные.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Стоит отметить, что российские Ту-95МС пролетели, в том числе, недалеко от границы с США.

Напомним, самолеты Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом российской ядерной триады. Их предназначение - поражение ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника. При этом Ту-95МС признан самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолетом-ракетоносцем. Его серийное производство было начато в 1981 году - как модификации стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении ВВС с 1957 года.

Ранее сообщалось, что в 2020-м году военные получили сразу 5 модернизированных Ту-95МС.

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