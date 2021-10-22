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Раненного актером Болдуином режиссера Соусу выписали из больницы

Новости
    22.10.2021, 12:51
Текст:   Олег Усков

48-летнего американского режиссера и сценариста Джоэла Соуса, случайно раненого актером Алеком Болдуином на съемках нового проекта "Ржавчина", уже выписали из больницы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Ранее в СМИ активно муссировалась информация, что Соуса госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию и врачи сражаются за его жизнь. Актриса Фрэнсис Фишер (сериалы "Убийство", "Грешница"), также задействованная в картине, в своем Twitter это опровергает.

"Нашего режиссера Джоэла Соусу выписали из больницы", - пишет Фишер, указав, что распространенные перед тем прессой сведения неверны.

Инцидент произошел в минувший четверг на съемочной площадке в Альбукерке, Нью-Мексико, когда Болдуин, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, убил 42-летнюю оператора ленты Галину Хатчинс и ранил Соусу.

Съемки "Ржавчины" остановлены, полицией начато расследование ЧП.

"Ржавчина" (Rust) - вестерн, Болдуин выступает продюсером проекта, Соуса ("Золото Ханны", "Призрачный патруль") - постановщиком и сценаристом.

Убитая актером оператор родилась в 1979 году в Киеве. На её счету более двадцати проектов.

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