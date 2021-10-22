Оператор, погибшая от выстрела Болдуина, успела выложить видео со съемок

Кинооператор Алина Хатчинс, погибшая после несчастного случая при производстве фильма "Раст", за несколько дней до трагедии выложила в своем Instagram видео из Мексики. Этот ролик, где члены съемочной команды едут на лошадях, стал ее последней публикацией в Instagram.

- Одно из преимуществ съемок вестерна - в выходной день можно покататься на лошадях, - написала оператор. На ее страничке также опубликовано несколько фотографий со съемочной площадки.

Напомним, трагедия произошла во время съемок фильма "Раст" с Алеком Болдуином в главной роли. Актер, стреляя из реквизитного оружия, ранил двоих человек. Пуля попала режиссеру Джоэлу Соузу в ключицу, сейчас он находится в больнице. А оператора Алину Хатчинс спасти не удалось. Женщине было 42 года.

Хатчинс родилась на Украине во времена СССР, последние годы жила в Лос-Анджелесе. Последние ее работы - фильмы "Макс Фист" и "Безумный шляпник".

Известно, что сам Алек Болдуин был допрошен полицией округа Санта-Фе (съемки происходили там). Deadline сообщает, что в связи с трагедией пока никто не был арестован.