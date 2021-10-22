Число погибших на заводе под Рязанью выросло до девяти

Число жертв пожара в одном из цехов завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области выросло до девяти.

- По данным на 11.00 подтвердилась гибель девяти человек , - сообщили РГ в пресс-службе СУ СКР по региону.

Судьба еще семи человек не установлена. Один госпитализирован с тяжелыми ожогами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Ирина Котова. Следователями СКР начата проверка случившегося.

Напомним, пожар в в одном из цехов завода "Эластик" в поселке Лесной Шиловского района начался в 08.20. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Здание, где произошел пожар, полностью разрушено.