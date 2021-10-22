Экс-главу костромского города осудили за взятку на семь лет колонии

В Костромской области осужден за взятку бывший глава города Галича Сергей Синицкий, возглавлявший город с 2015 по 2018 годы.

По информации следственного управления СК РФ по региону, следствие и суд установили, что мэр Галича в 2016 - 2017 годах получал денежное вознаграждение за общее покровительство компании, оказывающей на территории города услуги отопления и горячего водоснабжения.

- Незаконное вознаграждение от взяткодателя чиновник получал частями за продление договора аренды муниципального имущества, своевременное перечисление субсидий из муниципального бюджета и дальнейшее заключение концессионного соглашения, - рассказала официальный представитель ведомства Ольга Вакурова.

Общая сумма взятки составила примерно 820 тысяч рублей. Коррупционное преступление выявили УФСБ и СУ СК России по Костромской области.

Суд признал Синицкого виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы в ИК строгого режима. Кроме того, осужденный должен будет заплатить штраф почти в 2,5 миллиона рублей. Также он на семь лет лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор в законную силу не вступил.