Бывшего мэра Галича отдали под суд за миллионную взятку

Экс-мэр города Галича в Костромской области предстанет перед судом за получение миллионной взятки от недобросовестной коммунальной компании-концессионера.

В Костромской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Галича. По версии следствия, в 2016-2017 годах он получал взятки от представителей коммерческой организации, которая снабжала Галич теплом и горячей водой.

- Незаконное вознаграждение от взяткодателя обвиняемый получал частями за продление договора аренды муниципального имущества, своевременное перечисление субсидий из муниципального бюджета и дальнейшее заключение концессионного соглашения. Общая сумма взятки составила более миллиона рублей, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Как уточнили в облпрокуратуре, дело в отношении чиновника возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере) на основании разработок УФСБ. Следствие выяснило, что взятки чиновник получал как наличными деньгами, так и на банковскую карту регулярными траншами по 50 тысяч рублей. Чтобы никто не догадался о тайном сотрудничестве с мэром, взяткодатели выдали подозреваемому свою банковскую карту, оформленную на подставное лицо.

Впоследствии работа концессионера по подготовке города к зиме была признана неудовлетворительной, и соглашение с фирмой расторгли, а мэр на фоне возникшего скандала лишился должности.

Во время следствия суд арестовал имущество обвиняемого стоимостью около 90 тысяч рублей. Вынесения приговора бывший чиновник будет дожидаться дома: по решению суда обвиняемого отпустили под залог в 1,2 миллиона рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Если вину бывшего мэра докажут, ему грозит до 15 лет заключения.

Сумма взяток, вменяемая экс-мэру Галича - одна из крупнейших в истории региона. Как сообщила на посвященной Международному дню борьбы с коррупцией совместной пресс-конференции прокуратуры, МВД и СК начальник отдела облпрокуратуры Светлана Артемьева, по итогам текущего года средний размер взятки в Костромской области составил 120 тысяч рублей.