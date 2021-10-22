К месту взрыва под Рязанью направили санавиацию

Санавиация вылетела на место взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Как сообщили в минздраве региона, на место направлены две бригады санитарной авиации.

В настоящее время известно о семи погибших, чьи тела найдены, и одном пострадавшем, сообщили "РГ" в экстренных службах региона. Еще 15 человек считаются пропавшими.

По факту случившегося организованы проверки прокуратуры Рязанской области. На место выехал и.о прокурора региона Никита Зубко, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Также проверка начата специалистами СК по региону., решается вопрос о возбуждении уголовного дела.