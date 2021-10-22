Следствие назвало причину инцидента с лифтом в Москве

Столичные следователи назвали перевес причиной инцидента с лифтом в одном из жилых домов. По их словам, из-за того, что в кабине было слишком много людей, сработала система безопасности.

"Утром 22 октября 2021 года в жилом доме по улице Покрышкина в городе Москве произошел сбой в работе лифта, в котором находилось 11 человек, среди которых 5 несовершеннолетних. В результате инцидента никто не пострадал, - рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. - По данному факту Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка".

Она сообщила, что, в ходе осмотра следователями столичного управления совместно со специалистами кабины лифта, а также технического помещения установлено: сбой произошел из-за превышения массы грузоподъемности лифта, в результате чего сработала штатная система безопасности, и лифт остановился. Обрыва троса не произошло. Иными словами, в кабине было слишком много людей, механизмы на такое количество не были рассчитаны.

"Следователи совместно со специалистами продолжают работать на месте происшествия. Опрашиваются участники инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Юлия Иванова.