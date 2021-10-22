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22.10.2021 11:16

Специалисты строящейся АЭС "Аккую" изучили опыт Калининской АЭС

На площадке Калининской АЭС сотрудники АО АККУЮ НУКЛЕАР прошли стажировку, которая продлилась в течение сентября 2021 г.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Программа обучения иностранных специалистов включала в себя теоретические и практические занятия в области обеспечения ядерной безопасности атомной станции. Сотрудники Калининской АЭС рассказали турецким атомщикам об организации контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов, инженерном сопровождении систем внутриреакторного контроля, расчете нейтронно-физических характеристик активной зоны, средневзвешенной мощности реакторной установки и теплогидравлических характеристик первого контура.

Фото: Калининская АЭС
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В рамках стажировки они посетили производственные подразделения станции, узел свежего ядерного топлива. Особое внимание было уделено практическому обучению, которое проходило непосредственно на рабочих местах персонала отдела ядерной безопасности и надежности. Завершилось обучение профильным экзаменом и получением соответствующих сертификатов.

На Калининской атомной станции турецкие атомщики не в первый раз. В этот раз они смогли изучить работу специалистов в зоне контролируемого доступа, ядерно-физической лаборатории, познакомились с особенностями работы действующей атомной станции, проведения измерений, отбора проб, подготовки производственной и технической документации. Этот опыт пригодится в дальнейшем для работы на первой в Турции АЭС и развития атомной энергетики Турецкой Республики.

"Безопасная эксплуатация атомных станций - это безусловный приоритет атомной энергетики не только в России, но и в мире, - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев. - Формированию единых стандартов безопасности способствует открытый и постоянный обмен опытом. Мы рады поделиться с коллегами нашими лучшими практиками в этой области".

Стажировка турецких специалистов на Калининской АЭС организована в рамках реализации стратегии Госкорпорации "Росатом" и Концерна "Росэнергоатом" по развитию международного бизнеса. Стратегия предполагает оказание поддержки иностранным государствам на всех этапах жизненного цикла создания и развития атомной энергетики: от строительства АЭС до подготовки высокопрофессионального персонала.

Справка

Неотъемлемой частью обязательств Госкорпорации "Росатом" по сооружению атомных станций за рубежом является подготовка национальных кадров, которым предстоит эксплуатировать будущую АЭС. Отраслевым технологическим интегратором в этой области определена АНО ДПО "Техническая академия Росатома".

В соответствии с контрактом до 2025 года Техническая академия Росатома должна обучить около 1400 специалистов строящейся АЭС "Аккую". Первые слушатели начали подготовку в 2019 году, в настоящий момент обучено 202 специалиста. Подготовка персонала проводится по программам обучения, которые включают в себя теоретические занятия на площадке Технической академии, практическую подготовку и стажировку в филиалах АО Концерн "Росэнергоатом" на Ленинградской, Нововоронежской, Балаковской и Калининской атомных станциях.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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