Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в период с 28 октября по 7 ноября в московских школах объявлены каникулы. Однако сами школы могут увеличить продолжительность каникул, уйдя уже 25 октября на отдых. Такой ответ "РГ" получила на запрос в департамент образования и науки Москвы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, большинство столичных школ учится по четвертям. Каникулы у детей должны были начаться с 30 ноября. "На этот период и так у 90% детей приходятся осенние каникулы, - подчеркнули в пресс-службе. - Но по согласованию с Управляющим советом, школы могут установить каникулы для обучающихся с 25 октября по 7 ноября включительно".

Что касается воспитанников дошкольных групп, чьи родители в силу производственной необходимости работают в этот период, на время каникул для них будут открыты дежурные группы. "В детских садах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний: детям ежедневно измеряют температуру и следят за их самочувствием, в помещениях регулярно проводится уборка и проветривание, а также используются бактерицидные лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны", - заключили в пресс-службе.

Напомним, что по решению столичных властей, для студентов колледжей и вузов Москвы в период с 28 октября по 7 ноября организуют дистанционный формат обучения. Не исключено, что на дистант перейдут и немногочисленные школы города, где идет модульный формат обучения: неделя каникул после 5-6 недель учебы.