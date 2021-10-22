Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса

Синоптики зафиксировали резкое похолодание в Москве - за полчаса температура воздуха в столице снизилась вдвое. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Температура в Москве "рухнула" в два раза за полчаса - с 14 до 7 градусов", - написал синоптик в своем Instagram.

По его словам, метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала усиление ветра до 25 метров в секунду, Остафьево и Домодедово - 26 метров в секунду, Внуково - 27 метров в секунду. "До урагана не хватило буквально трех метров в секунду", - добавил Тишковец.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и специалистов из префектур переведены на круглосуточное дежурство. Особое внимание уделят объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства города.