Новости

В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя-гастарбайтера 16:11
Лидер System of a Down Серж Танкян заболел коронавирусом 16:07
Набиуллина оценила ставки по банковским вкладам 15:58
Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса 15:57
В Руспродсоюзе назвали способ защиты россиян от роста цен на колбасу 15:44
Гарри Ананасов прокомментировал обвинения в адрес режиссера "Ералаша" 15:42
Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки 15:41
В "Ералаше" ответили на обвинение своего режиссера в педофилии 15:32
Набиуллина оценила инфляционное давление в России 15:29
МВД предложили дать полномочия по блокировке сайтов криминальных субкультур 15:28
Умерла народная артистка СССР Вера Кузьмина 15:24
Собянин рассказал о падении доходов ресторанов летом из-за QR-кодов 15:20
В Таджикистане белорусский спецназ выдержал испытание песчаной бурей 15:16
Глава МИД Узбекистана: Отношения с РФ находятся на пике своего развития 15:10
Собянин рассказал об уровне заболевамости коронавирусом в Москве 15:07
Кабмин направит более 47 млрд рублей на выплаты больничных 15:03
Роспотребнадзор предупредил о скрытых симптомах полиомиелита 14:59
На ЦКАД перекрыли движение из-за упавшего щита 14:56
От COVID умер барабанщик "Автографа" и "Синей птицы" Сергей Криницын 14:52
Экс-солистка "Ленинграда" обжаловала решение суда по иску к Шнурову 14:43
Участники ОПГ похитили ювелирные изделия на 29 миллионов рублей 14:40
СК просит ареста экс-главы фан-клуба "Спартака", ударившего журналиста 14:35
Сенаторы предложили улучшить схему господдержки аграриев 14:35
Студенты вузов и колледжей в Подмосковье уйдут на каникулы 14:23
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 15:57
Рубрика: Общество

Температура воздуха в Москве снизилась в два раза за полчаса

Текст: Василий Кошкин

Синоптики зафиксировали резкое похолодание в Москве - за полчаса температура воздуха в столице снизилась вдвое. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: скриншот из видео t.me/rian_ru
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене

"Температура в Москве "рухнула" в два раза за полчаса - с 14 до 7 градусов", - написал синоптик в своем Instagram.

По его словам, метеостанция аэропорта Шереметьево зафиксировала усиление ветра до 25 метров в секунду, Остафьево и Домодедово - 26 метров в секунду, Внуково - 27 метров в секунду. "До урагана не хватило буквально трех метров в секунду", - добавил Тишковец.

Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и специалистов из префектур переведены на круглосуточное дежурство. Особое внимание уделят объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства города.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Пострадавшего от выстрела Болдуина режиссера выписали из больницы
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности