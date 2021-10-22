В ЦФО введены QR-коды для входа в музеи и рестораны

В кафе, ресторанах, столовых и закусочных на входе у посетителей будут требовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 или сертификаты о недавно перенесенном ковиде. Если же заведение будет обслуживать невакцинированных клиентов, загрузка залов должна составлять не больше 30 процентов.

Аналогичные требования к посетителям будут предъявляться в музеях, выставочных залах, кинотеатрах, концертных залах, театрах, дворцах культуры, физкультурно-спортивных организациях, фитнес-центрах. Однако эти ограничения не будут распространяется на занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.

Работодатели обязаны будут перевести невакцинированных и не болевших работников 65+ на дистанционный режим работы. Кроме того, на дистант должны будут уйти не меньше 30 процентов невакцинированных работников.

В Брянской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией оперштаб предложил предприятиям общественного питания и учреждениям культуры организовать свободные от инфекции зоны, доступ в которые возможен только при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации. Организации общепита в регионе работают только до полуночи, в них запрещено проводить корпоративы. Введен полный запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий, а на зрелищные и прочие публичные мероприятия допускаются не более 50 человек, при этом согласование с Роспотребнадзором обязательно. Спортивные соревнования - без зрителей. В торговых центрах дети могут появляться только в сопровождении родителей, да и детские развлекательные центры закрыты, допускается только дополнительное образование.

В Тульской области с 22 октября также необходимо представлять QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе за последние полгода при посещении музеев, театров, кинотеатров, боулингов, спортивных мероприятий и социальных учреждений. Кроме того работа организаций общепита ограничена с полуночи до 7 утра. Группы более 10 человек в ресторанах и кафе велено не обслуживать. Запрещены выезды организованных детских групп за пределы Тульской области за исключением участия в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

В Калужской области обязательность предъявления QR-кода или сертификата о вакцинации СOVID-19 при посещении предприятий общепита, учреждений культуры и спорта вводится с 15 декабря. Так что еще можно успеть сделать прививку. Также режим повышенной готовности, который продлится до конца года, отправляет на самоизоляцию всех неработающих жителей региона старше 60 лет, не сделавших прививку от СOVID-19 или не переболевших коронавирусом в течение последнего полугода. На самоизоляцию также переводятся граждане с легочными заболеваниями и сахарным диабетом, которые на вакцинировались и не перенесли заболевание.

До 15 декабря в регионе введен запрет на массовые мероприятия. До 15 ноября несовершеннолетним не разрешается посещать торгово-развлекательные комплексы, общепит, детские досуговые центры и кинотеатры без сопровождения взрослых. Рестораны, кафе и бары, ночные клубы и дискотеки не будут работать с полуночи до 6 часов утра. Эта мера будет действовать с 22 октября по 1 декабря.