В Рязанской области 25 октября будет днем траура после взрыва на заводе

В Рязанской области 25 октября объявлено днем траура по погибшим в результате взрыва и пожара на заводе в поселке Лесной Шиловского района.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор региона Николай Любимов.

- Еще раз выражаю глубочайшие искренние соболезнования семьям погибших в трагедии, которая произошла в поселке Лесной. В результате нее погибли 16 человек, поиски еще одного человека до сих пор продолжаются, - сообщил глава области.

По его словам, сейчас важно понять, все ли сделано для ликвидации последствий пожара, какая нужна помощь от правительства, определить необходимые меры поддержки.

- Уже сейчас могу сказать, что семьям погибших будет выделено по одному миллиону рублей, - добавил Николай Любимов.

25 октября в Рязанской области будут отменены все развлекательные мероприятия, на административных зданиях городов, районов, поселков будут приспущены флаги. В сетки регионального теле- и радиовещания внесут соответствующие изменения.