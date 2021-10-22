Врио главы МЧС Чуприян на месте оценил масштаб ЧП под Рязанью

Врио главы МЧС России Александр Чуприян прибыл в Рязань и на месте происшествия смог лично оценить масштаб взрыва порохового завода.

Вместе с Александром Чуприяном прилетела и оперативная группа Центрального аппарата министерства. На месте был произведен осмотр места пожара. Зафиксировано, что взрыв и последующий пожар полностью разрушили пороховое предприятие.

Несмотря на то, что открытое горение на месте пожара ликвидировано, там продолжают работать более 100 человек и порядка 30 единиц техники. Также к месту следуют более 40 спасателей отряда Центроспас и еще девять единиц техники.

В МЧС напомнили, что в связи с трагедией открыта горячая линия - 8 (4912) 25-72-90.

В результате взрыва погибли 15 сотрудников предприятия. Один человек доставлен в больницу в критическом состоянии - у него обожжено 99 процентов поверхности тела. Еще одного рабочего ищут.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве, для его расследования в Рязанскую область направлены криминалисты центрального аппарата СКР.