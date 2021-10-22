Открыта "горячая линия" после взрыва на заводе под Рязанью

В Рязанской области открыта "горячая линия" для родственников пострадавших при взрыве на заводе "Эластик". Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства.

В настоящее время официально подтверждена гибель 15 человек, судьба одного пока не известна. Еще один работник госпитализирован с сильными ожогами, он в крайне тяжелом состоянии находится в Лесновской больнице.

Властями региона прорабатывается вопрос оказания материальной помощи пострадавшим и семьям погибших. В региональном правительстве подтвердили, что помощь будет, но пока нельзя точно сказать, в каком объеме.

Главным управлением МЧС по региону открыта "горячая линия" для родственников погибших и пострадавших при ЧС в поселке Лесной Шиловского района. Ее номер телефона 8 (4912) 25-72-90.