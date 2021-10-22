Число погибших при взрыве под Рязанью выросло до 15 человек

Министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило гибель 15 человек при взрыве на предприятии по производству пороха в поселке Лесной. Один рабочий пока не найден, пишет РИА Новости.

Взрыв в цехе для хранения пороха компании "Эластик" произошел в 8.20. Здание полностью разрушено, возник пожар, который уже потушен. Известно об одном пострадавшем - мужчину с ожогами 99 процентов тела доставили в поселковую больницу.

СК и прокуратура начали проверки по факту ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.