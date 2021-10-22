Возбуждено дело о взрыве с 15 погибшими под Рязанью

Следователями СУ СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело в связи со взрывом на заводе "Эластик", в результате которого погибло 15 человек. Дело возбуждено по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", его расследование передано в Главное следственное управление центрального аппарата СК РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что пожар возник в помещении, арендуемом ООО "Разряд". Рассматриваются различные версии причин возгорания. Однозначно утверждается, что будет проверяться уровень обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место ЧП направлены опытные криминалисты из криминалистического центра СКР. В сообщении говорится, что они помогут установить наиболее полную картину случившегося и причины.

По предварительным данным следствия, в результате пожара 15 человек погибли, судьба одного пока не известна. Один пострадавший госпитализирован с сильными ожогами, он находится в крайне тяжелом состоянии.