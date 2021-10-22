На Камчатке запретили принимать на работу непривитых вахтовиков

С 1 ноября камчатским предприятиям и организациям запрещено приглашать сезонных работников, не привитых от COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор края Владимир Солодов.

"Запретить с 1 ноября 2021 года руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную (вахтовую) работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Исключение сделано для тех, кто имеет подтвержденный медотвод от вакцинации, а также для переболевших коронавирусной инфекцией не менее полугода назад.

Ранее обязательную вакцинацию требовали от вахтовиков из других регионов.

С 1 ноября сезонные работники, а также иностранцы, прибывающие на Камчатку кроме прививок от COVID-19 должны иметь отрицательные тесты на коронавирус, пройденные в течение 72 часов до прилета.

На Камчатке выявлено 20,6 тысячи случаев коронавируса, выздоровели 15,9 тысячи человек.