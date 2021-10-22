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22.10.2021 08:08
Рубрика: Общество

В Приморье расторгнут договор на участок, где хотели сжечь ядохимикаты

Текст: Анна Бондаренко

Администрация Надеждинского сельского поселения расторгает договор с предпринимателем, на чьей территории находится установка по утилизации опасных отходов и где планировалось уничтожить пестициды из Амурской области. Как сообщает правительство края, договор будет расторгнут в ближайшие дни.

Как отметил глава поселения Станислав Прохоров, причина, по которой принято это решение, - нарушение условий договора, а именно передача в субаренду участка третьему лицу и использование его не по назначению.

Фото: iStock
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"В ходе выездной проверки с участием представителей прокуратуры Надеждинского района, муниципалитета и сельского поселения установлено, что земельный участок, переданный по договору аренды имущества, используется не по назначению. На нем расположен комплекс по сбору, обработке, утилизации и обезвреживанию медицинских, биологических, строительных, промышленных и твердых коммунальных отходов", - пояснил он.

Прохоров заметил, что решение о расторжении договора аренды уже направлено предпринимателю заказным письмом, и в течение нескольких дней территория должна быть передана муниципальному образованию, а все имущество вывезено.

Как подчеркнул министр природных ресурсов Приморского края Константин Андронович, параллельно продолжаются проверки правоохранительными и надзорными органами, уже внесены два предостережения Росприроднадзором о недопустимости сжигания отходов и их транспортировки в наш регион.

Как заявила председатель правительства Приморья Елена Пархоменко, сжигания отходов в регионе не будет допущено.

Региональное управление Росприроднадзора возбудило административное дело после доставки в Приморье ста тонн опасных отходов, подлежащих переработке.

Информация о том, что в Приморье привезли пестициды из Амурской области с территории, где находится космодром Восточный, появилась в соцсетях и вызвала широкий общественный резонанс. Мешки с отходами находятся на закрытой площадке в Надеждинском районе. К слову, совсем неподалеку находится Владивосток. В районе сосредоточены предприятия по производству продуктов питания, стройматериалов, развито сельское хозяйство.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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