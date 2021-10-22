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Рубрика: Власть

Застрявших в Якутске авиапассажиров начали вывозить на Чукотку

Текст: Александр Филимоненко

Пассажиров задержанных авиарейсов Якутск - Певек начали вывозить через Анадырь, сообщила пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа.

Фото: Правительство Томской области
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"Boeing-737 доставил 64 пассажира из Якутска в окружную столицу. Далее двумя рейсами "ЧукотАВИА" на самолете Ан-26 людей перевезли в Певек", - уточнили в пресс-службе.

С 12 октября около трехсот человек задержались в Якутске, ожидая вылета в Певек. У авиакомпании "Якутия", работающей на этом направлении, не оказалось свободного воздушного судна Dash-8 Q-300. А 19 октября самолет, летевший по маршруту Якутск - Среднеколымск - Певек с вахтовиками, вынужден был вернуться в Среднеколымск из-за падения давления масла в правом двигателе. Сразу после этого губернатор ЧАО Роман Копин обратился к властям Якутии и в Росавиацию, чтобы они воздействовали на перевозчика.

В итоге договорились вывозить людей в Певек через окружную столицу.

- Доставку пассажиров из Якутска в Анадырь выполнит авиакомпания "Якутия". Перевозку по дальнейшему маршруту берет на себя "ЧукотАВИА", - сообщили в окружном департаменте промышленной политики.

Ожидается, что прямые рейсы из Якутска в Певек возобновятся в субботу, 23 октября, после устранения технической неисправности самолета Dash-8 Q-300, задействованного на маршруте.

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