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22.10.2021 12:00
Рубрика: Общество

Полицейский Красноярска стал куклой из "Игры в кальмара"

Текст: Дмитрий Машуков

Главк МВД по Красноярскому краю опубликовал в социальных сетях очередное остросюжетное видео. Для съемок нового профилактического ролика сотрудники ГИБДД использовали мотивы популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара".

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю
Полиция Красноярского края предупредила россиян об "оконной ведьме"

За основу короткого фильма автоинспекторы взяли серию шоу, в которой большая кукла следит за участниками смертельно опасной игры. Им можно двигаться к назначенной точке только тогда, когда "надзиратель" стоит спиной к игрокам. Если кукла повернулась лицом к людям и увидела бегущих, то они выбывают из игры и умирают.

В видеоролике красноярской полиции роль куклы играет автоинспектор, голова которого крутится противоестественным для человека образом, совершая оборот едва ли не на 360 градусов. В качестве рискующих жизнью игроков выступают пешеходы.

Это далеко не первый образец профилактического творчества полиции Красноярского края. Ранее сотрудники регионального управления МВД сняли, в частности, небольшой фильм с графом Дракулой в главной роли, а также ролик об "оконной ведьме", похищающей оставленных без присмотра детей.

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