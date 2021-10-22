Из-за шторма Балтийский флот вернул на базу все корабли

Из-за сильного шторма в Калининградской области, начавшегося вечером 21 октября, все корабли и суда, выполнявшие задачи в акватории Балтийского моря, были возвращены на базу.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, на основании прогноза погоды флотского гидрометеорологического центра был откорректирован план боевой подготовки. Все корабли и суда БФ встретили надвигающийся шторм на штатных местах стоянки.

С учетом силы и направления ветра были изменены условия стоянки кораблей на причалах, произведена их герметизация, оборудование верхних палуб закреплено по-штормовому. Усилена дежурно-вахтенная служба, аварийные партии приведены в повышенную боевую готовность.

Удар стихии не повлиял на боеготовность соединений и воинских частей Балтийского флота, заявили в ведомстве, дежурные силы несли службу в штатном режиме. Часть объектов флота в тех районах, где была отключена подача электроэнергии, обеспечивалась при помощи стационарных и передвижных дизель-генераторов.

По данным гидрометеорологического центра Балтийского флота, в течение последних суток сила ветра составляла до 25 метров в секунду, волнение моря достигало 5 баллов, высота волн на побережье превышала 4,5 метра.