Корреспондент "Российской газеты" вошла в финал конкурса "СеЗаМ"

Корреспондент "Российской газеты" Татьяна Тюменева стала финалисткой профессионального конкурса журналистов Северо-Запада "СеЗаМ".

Ее публикации "Самая сильная" и "Иди, Геля, иди!" вошли в шорт-лист конкурса в номинации "Жизненно важно. Лучший материал/серия материалов по социальной проблематике".

В них рассказывается о том, как студентка Ангелина Гаранина несколько лет подряд отстаивала свое право на получение бионического протеза ноги. Вмешательство "Российской газеты" помогло сдвинуть ситуацию с мертвой точки, Ангелина получила законное право на современный протез.

Церемония чествования финалистов и победителей конкурса "СеЗаМ" завершила программу XIX Форума СМИ Северо-Запада, на который собрались журналисты 11 регионов СЗФО.

Победители "СеЗаМ 2021"

В номинации "Золотые слова. Лучшая публикация/серия публикаций (печатные и интернет-медиа)" победил корреспондент "Новой Новгородской газеты" Матвей Николаев с материалом "Крестный ход Ивана" (Великий Новгород).

В номинации "Впечатляющий сюжет. Лучшая передача/серия передач (радио, TV, подкастинг)" победу одержала журналистка ГТРК "Карелия" Мария Шашкина с документальным фильмом "Последний из Чайгино".

В номинации "Кадры решают все. Лучшая фотография/серия фотографий в СМИ" победил Лев Федосеев из газеты "Мурманский вестник" с серией фотографий "Олений хоровод".

В номинации "Нельзя не увидеть. Лучший материал/серия материалов о туристической привлекательности субъекта РФ" победу разделили проект "Одиннадцать чудес Коми" (Валентин Тимченко, Анна Потехина, Артур Артеев, Галина Гаева) из газеты "Республика" (Сыктывкар) и проект "Свой Петербург" Ирины Холмовой (ГТРК "Санкт-Петербург").

В номинации "Походное настроение. Лучший материал/серия материалов о туристическом проекте "Серебряное ожерелье России" победил материал "Непростое украшение" Светланы Синцовой из газеты "Псковская правда".

В номинации "Жизненно важно. Лучший материал/серия материалов по социальной проблематике" победу одержала работа "Как баба Нина свой век доживала" Ольги Ларионовой из Сокольской редакции радиовещания (Вологодская область).

В номинации "Основа основ. Лучший материал/серия материалов по экономической проблематике" победил Алексей Третьяков из газеты "Красный север" (Вологда).

Премию полномочного представителя президента РФ в СЗФО за социальную актуальность публикаций получила Наталья Мелькова из газеты "Двинская правда" (Котлас, Архангельская область).

Премию генерального партнера форума СМИ 2021 за вклад в освещение тематики строительной отрасли СЗФО получила интернет-газета "Фонтанка.ру" (Санкт-Петербург).