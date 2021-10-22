Калининградская область установила рекорд по вакцинации

В Калининградской области 22 октября привилось от коронавируса рекордное количество жителей - 9 500 человек за один день.

Об этом сообщили в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией со ссылкой на минздрав региона. На данный момент в регионе с миллионным населением привито почти 379 тысяч человек, полностью завершена иммунизация более чем у 344 тысяч.

В регион нарастающим итогом поступило более 480 тысяч комплектов доз вакцины. За последние сутки в области зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Активность калининградцев резко возросла после введения в регионе новых ограничений. С середины октября без QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный коронавирус, нельзя посещать крупные торговые центры и предприятия общепита.

С 1 ноября запрет распространится на кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждения. С 28 октября только с QR-кодом будет возможно заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения.