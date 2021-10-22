Новости

В Рязанской области введен режим ЧС из-за взрыва на пороховом заводе 19:23
Суд в Москве арестовал ударившего журналиста футбольного болельщика 19:19
Напавшего на воронежского участкового пьяного водителя будут судить 19:18
Ребенок получил огнестрельное ранение в больнице Нижневартовска 18:50
Калининградская область установила рекорд по вакцинации 18:45
QR-код о вакцинации можно будет открыть в приложении Яндекс 18:43
После взрыва в Рязанской области проверят опасные производства 18:41
Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации 18:25
Найдено тело 17-го погибшего при взрыве на рязанском заводе 18:23
Немцы раскритиковали высказывания министра обороны ФРГ в отношении РФ 18:20
Столичные школьники могут уйти на каникулы с 25 октября 18:04
Режим ЧП введен в Молдавии из-за дефицита газа 17:59
Сенатор предложил дать законодательное определение криминальной субкультуре 17:48
Следственный комитет взыскал с Анатолия Быкова десятки миллионов рублей 17:46
В Минздраве Подмосковья дали прогноз о продолжительности волны коронавируса 17:44
Страховщики отмечают рост числа пациентов поликлиник среди молодых 17:40
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Малкома перед игрой со "Спартаком" 17:38
Анатолий Карпов получит думский мандат Ольги Баталиной 17:31
В Москве иномарка сбила ребенка на тротуаре 17:13
В Госдуме оценили расширение программы льготной ипотеки на частные дома 17:04
Путин и Беннет завершили переговоры в Сочи 17:00
Названы регионы с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу 16:59
В Москве арестован второй за сутки Porsche 16:57
Столичный РАМТ перешел на COVID-free режим 16:56
В Минэнерго объяснили сбои в энергоснабжении регионов 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Как найти дешевую ипотеку
Как найти дешевую ипотеку
22.10.2021 18:45
Рубрика: Общество

Калининградская область установила рекорд по вакцинации

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области 22 октября привилось от коронавируса рекордное количество жителей - 9 500 человек за один день.

В калининградские отели с 28 октября будут селить только по QR-коду

Об этом сообщили в областном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией со ссылкой на минздрав региона. На данный момент в регионе с миллионным населением привито почти 379 тысяч человек, полностью завершена иммунизация более чем у 344 тысяч.

В регион нарастающим итогом поступило более 480 тысяч комплектов доз вакцины. За последние сутки в области зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Активность калининградцев резко возросла после введения в регионе новых ограничений. С середины октября без QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенный коронавирус, нельзя посещать крупные торговые центры и предприятия общепита.

С 1 ноября запрет распространится на кинотеатры, театры и другие культурно-досуговые учреждения. С 28 октября только с QR-кодом будет возможно заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Набиуллина рассказала об окончании цикла повышения ключевой ставки
Песков: Дополнительной поддержки граждан в нерабочие дни не планируется
В Минсельхозе рассказали о мерах для сдерживания цен на мясо
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели недалеко от территории США
Ветер в столице сорвал зубец на кремлевской стене
Каким детям могут предоставить бесплатные путевки в южные здравницы
Зачем столичных школьников обучают функциональной грамотности