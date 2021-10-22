В Вологде мама привела в детсад трехлетнего сына с синяками и ссадинами

В Вологде произошло еще одно ЧП с ребенком. В детский сад города мама привела трехлетнего мальчика в синяках и ссадинах. Внятных пояснений от нее пока добиться не удалось.

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова. Как удалось узнать, малыш посещает этот детский сад чуть более месяца. Когда мама привела сына в группу, воспитатели заметили странные синяки. С родительницей поговорить не удалось, она быстро ушла. Потом объяснила, что мальчик играл и ударился.

Ольга Смирнова добавила, что супруги не живут вместе. Мать ранее не привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Отец ребенка уже оповещен и едет в Вологду. К расследованию подключились представители Следственного комитета РФ по Вологодской области.

Прокомментировал ЧП и мэр Вологды Сергей Воропанов. Он считает, что соседям нужно быть более внимательными к подобным фактам. "Позиция "ничего не вижу, ничего не слышу" приводит порой к трагедии, как в истории с Соней Жаворонковой. Или может привести к такому, как в случае с трехлетним малышом, которого мать привела в детский сад с синяками и ссадинами. Нет чужих проблем, когда речь идет о детях", - написал на своей странице в соцсети глава Вологды.