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20.10.2021 11:06
Рубрика: Происшествия

Задержанная женщина призналась в убийстве девочки в Вологде

Текст: Вера Черенева (Вологда)

40-летняя жительница Вологодской области призналась следователям в убийстве девятилетней девочки. Тело ребенка было обнаружено в квартире женщины в два дня назад.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Стала известна предварительная причина смерти 9-летней девочки в Вологде

Как сообщают в региональном СК, сейчас женщина доставлена из Карелии в Вологду. В ближайшее время суд будет избирать ей меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Подозреваемой предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, следователи не уверены в том, что женщина вменяема. Ранее стало известно, что у нее диагностировано психическое заболевание.

Напомним, в минувшую субботу женщина встретила на улице двух девочек, пообещала угостить их сладостями и привела к себе домой. Одну девочку женщина отпустила, а второй, по версии следствия, нанесла колото-резанное ранение, от которого школьница скончалась.

Смерть девочки стала шоком для вологжан. Прощание с ребенком пройдет 21 октября в Воскресенском Кафедральном соборе на Кремлевской площади, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов. Похоронят девочку на Козицинском кладбище.

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