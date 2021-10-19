Новости

Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 5 700 новых случаев COVID-19 11:43
МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином 11:43
Главой администрации Ростова на второй срок избран Алексей Логвиненко 11:36
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы 11:29
Пашинян подчеркнул роль России в поддержании мира на Южном Кавказе 11:28
В НАТО сожалеют о разрыве контактов с Россией 11:20
Число DDoS-атак в 2021 году на российские компании выросло в 2,5 раза 11:17
Когда декрет и служба в армии не учитываются при назначении пенсии 11:13
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре 10:54
Вышел трейлер "Пропавшей дочери" Ферранте с Оливией Колман 10:51
МИД РФ: На консультациях по Афганистану будет принято совместное заявление 10:49
В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей 10:45
У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде нашли психическое заболевание 10:42
Пять россиян набрали очки в матче НХЛ "Аризона" - "Сент-Луис" 10:36
Санкции США из-за С-400 помогут России и Китаю 10:36
Синоптик: В Москве уже сегодня вечером ожидается снегопад 10:30
Сервисы такси и доставки еды вводят сборы с пользователей 10:15
Промышленное производство в Беларуси выросло на 7,9% 10:09
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке 09:59
Судья международной категории прокомментировал выступление российских фигуристок 09:44
Москвичи смогут найти работу на портале mos.ru 09:25
Вакцинация от COVID на 88% сократила показатели госпитализации в Сан-Паулу 09:15
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде доставлена в больницу 09:12
Биолог объяснил, как выбрать вкусные мандарины 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 10:42
Рубрика: Происшествия

У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде нашли психическое заболевание

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

40-летняя женщина, которая подозревается в убийстве 9-летней девочки в Вологде, страдает психическим заболеванием. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой

Также омбудсмен отметила, что у подозреваемой двое собственных детей, но она лишена в отношении них родительских прав.

Сейчас женщина задержана и находится в больнице карельского города Беломорска в 650 километрах от Вологды.

Напомним, девочка ушла гулять 16 октября. Ее поиски начались на следующий день, до этого мать была уверена, что дочь находится у бабушки.

Семья, где воспитывалась девочка, считается неблагополучной. Там есть еще один ребенок, 14-летний мальчик. Накануне этого ребенка изъяли из семьи органы опеки.

По данным СК по Вологодской области, девочку заманила к себе домой 40-летняя женщина и там убила. Тело погибшего ребенка нашли накануне вечером в квартире у подозреваемой.

Случившееся стало шоком для вологжан. В социальных сетях горожане требуют для женщины самого сурового наказания и пытаются понять, почему так произошло, что психически больной человек мог увести к себе домой незнакомого ребенка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

Главное сегодня

В Крыму ввели обязательную вакцинацию для всех контактных отраслей
КНДР провела запуск баллистической ракеты
Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян
Роскомнадзор намерен через суд взыскать с Google оборотные штрафы
"Мисс Украина" резко ответила на критику из-за общения на русском языке
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест