У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде нашли психическое заболевание

40-летняя женщина, которая подозревается в убийстве 9-летней девочки в Вологде, страдает психическим заболеванием. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.

Также омбудсмен отметила, что у подозреваемой двое собственных детей, но она лишена в отношении них родительских прав.

Сейчас женщина задержана и находится в больнице карельского города Беломорска в 650 километрах от Вологды.

Напомним, девочка ушла гулять 16 октября. Ее поиски начались на следующий день, до этого мать была уверена, что дочь находится у бабушки.

Семья, где воспитывалась девочка, считается неблагополучной. Там есть еще один ребенок, 14-летний мальчик. Накануне этого ребенка изъяли из семьи органы опеки.

По данным СК по Вологодской области, девочку заманила к себе домой 40-летняя женщина и там убила. Тело погибшего ребенка нашли накануне вечером в квартире у подозреваемой.

Случившееся стало шоком для вологжан. В социальных сетях горожане требуют для женщины самого сурового наказания и пытаются понять, почему так произошло, что психически больной человек мог увести к себе домой незнакомого ребенка.