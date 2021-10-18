Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде

Следственный комитета по Вологодской области установил личность подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде. Известно, что это 40-летняя женщина, которая скрылась в Карелии, сейчас она задержана.

Как сообщает СК по Вологодской области, в ведомстве установили, что женщина познакомилась с девочкой на улице и заманила ее к себе в квартиру в Долгом переулке. Там школьница была убита.

Тело девочки нашли в квартире подозреваемой. Сейчас женщину везут в Вологду для дачи показаний.

Обстоятельства случившегося выясняются. Мотив убийства ребенка пока неизвестен.

Напомним, девочка пропала 16 октября. Семья неблагополучная, мать заметила исчезновение ребенка лишь на следующий день, до этого думала, что дочь у бабушки. Поиски осложняло то обстоятельство, что долгое время мать не могла сказать, в какой одежде дочь ушла на прогулку.

Девочку искали всем миром. СК по Вологодской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".