Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде доставлена в больницу

40-летняя женщина, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, доставлена в больницу, об этом "РГ" сообщили в областном управлении МВД.

Женщина находится под охраной в больнице Беломорска, этот город находится на расстоянии 650 километров от Вологды. Известно, что подозреваемую задержали накануне вечером при попытке скрыться в Карелии.

Напомним, тело погибшей девочки нашли в квартире у вологжанки. Ранее Следственный комитет по Вологодской области заявил, что по предварительным данным, женщина обманом заманила к себе домой девочку и там ее убила.

Девятилетняя школьница ушла из дома и не вернулась 16 октября. Но ее поиски начались лишь на следующий день. До этого времени мать была уверена, что дочь находится у бабушки.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".