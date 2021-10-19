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19.10.2021 13:46
Рубрика: Происшествия

Подозреваемая в убийстве девочки вологжанка заманила к себе двух детей

Текст: Вера Черенева

Жительница Вологды, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки, приводила домой еще одного ребенка. Об этом сообщили в СК по региону.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
На мать убитой в Вологде девочки завели уголовное дело

Следователи нашли записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что девочка и женщина идут в сторону дома вологжанки. Также рядом с ними была еще одна девочка. Ее, как удалось выяснить следователям, фигурантка отпустила.

Также следователи узнали, как женщина, страдающая психическим заболеванием, привела детей в квартиру: подозреваемая купила сладостей и пообещала угостить школьниц. Сейчас она находится в больнице карельского города Белозерска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Также следователи завели дело на мать убитой школьницы по статье об оставлении ребенка в опасности. Возбуждено дело и в отношении органов профилактики. Семья погибшей девочки состояла на учете как неблагополучная.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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