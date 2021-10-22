Сочи ожидает массовый наплыв туристов в нерабочие дни

В предстоящие ноябрьские выходные дни власти Сочи ожидают высокие показатели загрузки средств размещения. У отелей она уже превысила 75 процентов, в санаториях составляет около 90 процентов.

"По нашим расчетам, приедет 120 тысяч человек, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Только аэропорт Сочи в эти дни примет свыше 100 тысяч человек. Еще 20 тысяч приедет железнодорожным транспортом. Эти цифры сопоставимы с показателями активного летнего сезона".

Рекордно высокие показатели бронирования отмечаются и на предстоящий зимний сезон.

Напомним, в Краснодарском крае дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. В это время вход в рестораны, кафе и другие досуговые учреждения Сочи, как и в других курортных городах региона, станет возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета портала Госуслуг.

Также в эти дни отменены массовые, спортивные и культурные мероприятия. А с 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на них будет возможен также только при наличии QR-кода.