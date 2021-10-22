В Сочи сделали одностороннее движение на трассах после ДТП с Собчак

В пятницу в Сочи на двух участках федеральных дорог А-149 Адлер - Красная Поляна и Адлер - "Альпика-Сервис", ведущих в Красную Поляну, в тестовом режиме введена новая схема одностороннего движения на участках с шестого по 32-й километр. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Черноморье". Напомним, ранее на трассе Адлер - "Альпика-Сервис" произошло ДТП с участием Ксении Собчак.

- Новая схема позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки так, как это уже реализовано и хорошо себя зарекомендовало в Сочи на федеральной автодороге А-148 - "Дублер Курортного проспекта", и увеличит пропускную способность участков, - рассказал руководитель Упрдор "Черноморье" Андрей Жуков. - Габариты обеих краснополянских трасс физически не позволяют разделить транспортные потоки иным образом: в существующую ширину двухполосных дорог, в составе которых многочисленные тоннели и эстакады, уместить даже три полосы с соблюдением всех действующих сейчас нормативов невозможно.

Новая схема направлена на повышение безопасности дорожного движения на федеральных трассах, где интенсивность и плотность транспортных потоков увеличивается.

Теперь движение в направлении Красной Поляны и села Эсто-Садок со стороны центра Адлера на участке с шестого по 32-й километр осуществляется по двум полосам трассы "Адлер - "Альпика-Сервис", а обратно, со стороны этих поселков и горнолыжных объектов, с 32-го по шестой километр - по федеральной дороге А-149 Адлер - Красная Поляна. При этом на участках с нулевого по шестой километр обеих дорог, где расположена соединяющая их транспортная развязка у села Молдовка, а также далее от 32-го километра в направлении Красной Поляны и Эсто-Садка сохранится существующая схема двухстороннего движения.