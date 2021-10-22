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22.10.2021 13:06
Рубрика: Власть

Глава Югры рассказала о проектах, которые принесут миллиарды инвестиций

Текст: Елена Панова
О важнейших, стратегически важных инвестиционных проектах, которые способны принести Югре и России в целом миллиарды инвестиций, шла речь в ходе рабочей встречи главы Югры Натальи Комаровой и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. Участие в нем принял также полпред президента в Уральском округе Владимир Якушев.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Один из таких важных проектов государственного значения - создание второго моста через Обь в районе Сургута. Как прогнозируют специалисты, он обеспечит рывок в развитии Югры. Напомним: задачу рассмотреть возможность строительства мостового перехода в составе федерального транспортного коридора Тюмень - Тобольск - Сургут - Новый Уренгой - Надым - Салехард поставил президент России в 2018 году. Дело в том, что этот объект имеет стратегическое значение как для Югры, так и для России в целом. Действующий сегодня мостовой переход через Обь возле Сургута - единственное связующее звено между крупнейшими в мире районами по добыче углеводородного сырья с регионами России и другими странами. Но проблема в том, что он уже исчерпал резервы пропускной способности, интенсивность движения по нему в три раза превышает расчетную. Именно поэтому строительство нового моста Югре и России жизненно необходимо. Масштабный проект планируется реализовать до 2025 года.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Протяженность моста составит 1,7 километра, а с учетом подходов - 44 км. По проекту на нем и прилегающей дороге будет четыре полосы движения. Ввод в эксплуатацию объекта обеспечит надежную связь с другими регионами России, гарантирует стабильность функционирования нефтегазодобывающего комплекса, будет способствовать одновременно сохранению энергетической и экономической безопасности страны, развитию территории Арктики и Северного морского пути.

В ходе встречи Юрий Борисов высказал поддержку строительству мостового перехода через Обь.

Еще один важный проект, который намереваются реализовать в Югре, в перспективе позволит России избавиться от закупок импортного сырья для детского питания. В регионепостроят завод, который поможет значительно сократить закупки сырья для детского питания за рубежом, а впоследствии и отказаться от них вовсе.Это будет первое в стране производство по изготовлению белковых компонентов - основы для сухих смесей для питания новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев. Сейчас уже полностью обеспечена сырьевая база предприятия, профинансированы проектные работы, подписаны контрактные обязательства с поставщиками оборудования первой линии производства.

Показательно, что проект создания стратегически важного для страны производства поддержало правительство России. Как сообщили в Фонде развития Югры, из федерального бюджета будет выделено 300 миллионов рублей на строительство нового завода. Это будет первый в стране комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла.

Отметим: общий объем финансирования проекта составляет 1,5 млрд рублей, его инициатором выступила компания "Победа-1" (ГК "Молочный кит"). Она вложит в производство 1,2 млрд рублей, из которых 500 млн - заемные средства. Часть суммы будет компенсирована компании из бюджета Югры. Так, инвестор получит от властей региона поддержку в возмещении половины затрат на модернизацию здания, покупку оборудования и реконструкцию цеха в размере около 240 млн рублей. Кроме того, предусмотрена поддержка на переработку молока, ее объем составит до 259 млн рублей. Производство будет запущено на базе законсервированного молочного завода в поселке Алябьевском в Советском районе. То есть будет еще и реанимировано некогда законсервированное молочное производство времен СССР "Советское молоко". Планируется создать не менее ста высокопроизводительных рабочих мест.Ежегодно предприятие будет производить более 5,6 тыс. тонн молочных продуктов, 435 тонн лактозы, 186 тонн изолята белка (пищевая добавка, получаемая из молочного белка, путем его фильтрации). Что очень важно, разработана программа по привлечению местных фермеров, готовых поставлять молочную продукцию на строящееся производство.

Фото: iStock
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Предприятие планирует обеспечить поставками не только Югру, но и регионы России в целом. Ожидается, что клинические испытания компонентов будут завершены уже до февраля 2022 года.

- Есть распоряжение правительства России, в соответствии с которым этому производству присвоен статус комплекса научно-технического проекта полного инновационного цикла, - отметила Наталья Комарова.

Еще один важный федеральный проект, к реализации которого готовятся сейчас в Югре, - это "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов".

Его реализация к 2024 году позволит снизить удельную стоимость бурения до 8,5 тысячи руб./т, обеспечит привлечение не менее 30 миллиардов рублей инвестиций.

Кроме того, был представлен проект научно-технологического центра в Сургуте. Его строительство позволит создать более пяти тысяч новых рабочих мест.

Отметим:это лишь ряд стратегически важных для страны проектов, которые Наталья Комарова представила в ходе встречи. Они обеспечат дальнейшее экономическое развитие и принесут стране миллиарды рублей инвестиций.

- Проекты соответствуют современным тенденциям.Все это высокотехнологичное направления. Будем прорабатывать их, помогать, -заключил Юрий Борисов.

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Обсуждая в ходе встречи социально-экономическое положение Югры в стране, Наталья Комарова сообщила, что регион лидирует сразу по нескольким направлениям: по добыче нефти и производству электроэнергии занимает первое место, по добыче газа, передаче налоговых доходов в бюджетную систему и по объему промышленного производства - второе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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