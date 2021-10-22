Как получить QR-код, когда есть антитела, но нет прививки

У многих людей коронавирус протекает бессимптомно, они переносят заболевание незаметно для себя и окружающих, а потом, когда проверяют антитела (например, для работы или из любопытства), узнают о своем иммунитете к коронавирусу. Однако, вводимые во многих регионах зоны, свободные от COVID-19, предусматривают вход в заведения только с QR-кодом о вакцинации или официально перенесенной болезни. Как быть?

На брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что лечащий врач может включить пациента в реестр переболевших, если исследования показывают, что у человека действительно есть антитела, и их титр достаточно высок. После включения в такой список человек может получить QR-код.

Кстати, в регионе с 30 октября, на неделю раньше планируемого срока, вводятся зоны, свободные от COVID-19. Также с 30 октября по 7 ноября Свердловская область вводит режим нерабочих дней.