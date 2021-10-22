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22.10.2021 07:35
Рубрика: Происшествия

На Урале после смерти 24 человек от этанола изъято 12,5 тонн суррогата

Текст: Татьяна Воробьева

Масштабная профилактическая операция по изъятию из продажи потенциально опасного алкоголя провели в муниципалитетах Свердловской области после массового смертельного отравления суррогатом двух десятков человек.

В Екатеринбурге арестованы подозреваемые в продаже метанола

Напомним, в конце прошлой недели появились данные о гибели 18 человек - вскрытие показало, что они употребляли внутрь этаноловый спирт. Позднее выяснилось, что в общей сложности умерли 24 человека. Правоохранительные органы установили вероятный источник отравляющей жидкости - один из рынков в Екатеринбурге. Накануне троих подозреваемых в реализации яда арестовали по решению суда на два месяца - до 15 декабря. Один из них, кстати, по данным полиции уже привлекался к административной ответственности, в частности, именно за продажу алкоголя сомнительного качества.

В деле могут появиться новые лица - сбор доказательств и поиск других причастных к преступлению продолжается. "На данный момент сыщики уже установили и провели опрос свыше 50 свидетелей и потерпевших", - сообщил официальный представитель МВД региона Валерий Горелых.

Сейчас по всему региону полицейские тщательно проверяют рыночные комплексы и торговые точки, где хранят или реализуют спиртосодержащую продукцию.

"По данным на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и других городах изъято свыше 12,5 тонн алкогольной продукции. Работа ведется во взаимодействии с ФСБ и СКР", - отметил Горелых.

На Урале торговцев суррогатом выявят с помощью "горячей линии"
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