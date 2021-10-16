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16.10.2021 19:54
Рубрика: Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в продаже алкоголя, убившего 18 человек

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге задержали двоих подозреваемых в продаже суррогатного алкоголя, который стал причиной смерти 18 человек.

Фото: iStock
В Оренбуржье арестованы еще два фигуранта дела об отравлении алкоголем

"Это местные жители 1978 и 1967 годов рождения. Правоохранительные органы проверяют возможные места производства и сбыта суррогата, выясняют круг связей подозреваемых и то, как долго они занимались незаконным бизнесом, выясняется точное число пострадавших от их продукции", - сообщил "РГ" пресс-секретарь главка МВД Свердловский области Валерий Горелых.

Напомним, ранее стало известно о 16 погибших от отравления метиловым спиртом. По последним данным жертв паленой продукции стало больше - 18 человек скончались. .

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).

По версии регионального Следственного комитета, опасную жидкостью с 7 по 14 октября продавали несколько человек в Чкаловском районе Екатеринбурга. Как уточняют в прокуратуре Среднего Урала, торговля шла на одном из рынков. Ведомство направило требование в органы полиции о проверке рыночных комплексов на предмет контрафактного алкоголя.

Как ранее сообщала "РГ", другое громкое дело об отравлении суррогатным алкоголем расследуется в Оренбургской области. В данный момент число погибших там достигло 34 человек.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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